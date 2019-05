Karlsruher Polizisten als Schlangenbeschwörer im Einsatz

Anzeige

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach hatten es am Sonntagnachmittag mit einem tierischen Fall zu tun: Die Beamten fingen in der Turmstraße eine Schlage ein. Woher das Reptil stammt, ist derzeit noch nicht sicher.

Polizeieinsatz in der Karlsruher Turmbergstraße: Von dort hat am Sonntagnachmittag eine Anwohnerin die Beamten gerufen. Der Grund: eine Schlange in ihrem Garten. Die Polizisten konnten die Schlange mit einem „beherzten Nackengriff“ zwar einfangen, um was für eine Schlangenart es sich handelte, konnten aber weder die Beamten noch Passanten, die sich in die Diskussion einschalteten, endgültig klären.

Beamte des Reviers #Durlach hatten es am So mit einem besonderen tierischen Fall zu tun. Eine Anwohnerin stellte in ihrem Garten eine #Schlange fest und alarmierte die Polizei. Kurzerhand bewiesen die Kollegen Fähigkeiten als Schlangenfänger. Zur PM: https://t.co/y7FfLamoSX pic.twitter.com/WobjpE7oGs — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 20. Mai 2019

„Nattys“ Abenteuer

Auf dem Polizeirevier wurde die Schlange auf den Namen „Natty“ getauft, zwei Ausbruchversuche blieben für das Reptil erfolglos. Schlussendlich wurde die Schlange im Naturkundemuseum untergebracht, wo sie als nordamerikanische Kreuznatter identifiziert wurde – ungiftig, aber nicht heimisch. Derzeit ist noch nicht klar, ob die Schlange von ihrem Besitzer ausgesetzt wurde oder ausgerissen ist – die Ermittlungen laufen.

BNN/ots