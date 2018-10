Karlsruhe-Durlach, Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe-Durlach (ots) – In der Nacht zum Freitag drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Ernst-Friedrich-Straße ein und brachen dort mehrere Spielautomaten auf. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Durlach dürften die Einbrecher in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 03.20 Uhr ein von der Straße aus erreichbares Fenster eingeschlagen haben und so gewaltsam in die Gaststätte gelangt sein. Im Schankraum gingen sie insgesamt drei Spielautomaten an und entwendeten die darin befindlichen Geldbehälter. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch nicht bekannt. Alleine der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro, der offenbar von mehreren Tätern angerichtet worden sein dürfte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 entgegen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4092355