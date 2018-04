Karlsruhe-Durlach – Verärgerter 60-Jähriger schießt mit CO2-Pistole in Richtung spielender Kinder

Karlsruhe (ots) – Ballspielende Kinder haben am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr einen 60-jährigen Mann in der Bergwaldsiedlung wohl derart in Rage gebracht, dass er mit seiner Druckluftpistole in Richtung zweier Buben schoss.

Die beiden Jungen im Alter von sieben und 10 Jahren spielten den Erkenntnissen zufolge mit Freunden im Vorgarten des in der Fridtjof-Nansen-Straße gelegenen Wohnhauses mit einem Ball. Als das Spielgerät hinter einem Zaun in ein Gebüsch flog und der 10-Jährige darüber kletterte, schrie der 60-jährige Nachbar aus seinem Fenster heraus und schoss offenbar mit einer CO2-Pistole in Richtung des 7-Jährigen, ohne ihn zu treffen. Schließlich verständigten die von den Kindern informierten Eltern die Polizei. Als die Beamten den offensichtlich alkoholisierten Mann antrafen, gab er die CO2-Pistole freiwillig heraus. Verletzt wurde niemand.

Den 60-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

