Karlsruhe-Durlach: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Pedelec-Fahrer

Am Sonntag, 23. Juni, gegen 17 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer in Karlsruhe die Hubstraße in Richtung Lenzenhubweg. Auf der baustellenbedingt verengten Hubbrücke kam ihm ein blauer Kleinwagen entgegen. Der Pedelecfahrer musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, auf den Gehweg ausweichen.

Hierbei kam er zu Fall und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallverursachende blaue Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise gesucht

Wer sachdienliche Angaben zu dem blauen Kleinwagen machen kann, möchte sich bitte mit dem Polizeirevier in Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.