Karlsruhe-Durlach – Versuchter Einbruch in Büro

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am frühen Mittwochmorgen in der Pfinzstraße in ein Büro einzudringen. Der Einbrecher warf einen Kanaldeckel gegen eine Scheibe des Büros, wodurch ein großes Loch entstand. Da durch den Lärm eine Anwohnerin geweckt und auf den Dieb aufmerksam wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Durlacher Bahnhof. Laut der Beschreibung war der Unbekannte etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige / muskulöse Statur. Bekleidet war er mit einer grauen Sweat-Jacke mit Kapuze und einer dunkelblauen Trainingshose. Außerdem führte er einen Motorradhelm mit sich. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

