Karlsruhe – Ein Leichtverletzter nach Unfall auf der A8

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einem Lkw, der sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A8 bei Karlsruhe ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 78-jährige Fahrer eines Mercedes den rechten Fahrstreifen der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart. Im Baustellenbereich kurz nach dem Autobahndreieck Karlsruhe fuhr parallel zu ihm der 30-jährige Fahrer eines Sattelzugs auf der linken Spur. Der 30-Jährige beabsichtigte schließlich mit seinem Sattelzug auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah dabei den dort vorausfahrenden Mercedes des 78-Jährigen. In der Folge fuhr er mit seinem Lkw hinten auf den Mercedes auf. Dabei verhakte sich offenbar die Anhängerkupplung in der Fahrzeugfront der Sattelzugmaschine, so dass der Pkw noch etliche Meter vom Sattelzug vor sich hergeschoben wurde.

Durch den Unfall erlitt der 78-Jährige leichte Verletzungen, er wollte sich jedoch selbstständig ins Krankenhaus begeben.

Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

