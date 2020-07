Karlsruhe – Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen 56-jährigen Einbrecher konnte die Polizei am Sonntagmorgen in Karlsruhe festnehmen. Der 56-Jährige hebelte ein Fenster eines Anwesens in der Moltkestraße auf und durchsuchte im Anschluss das Erd- und Kellergeschoß. Er verstaute Lebensmittel, Kleidung und kleine Wertgegenstände in einem Rucksack. Beim Eintreffen der verständigten Streife versuchte er über den Notausgang der Gebäuderückseite zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Beschuldigte wurde zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in Gewahrsam genommen.

