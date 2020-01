Karlsruhe- Einbrecher entwenden Arbeitsmaschinen aus Lagerraum

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum vom letzten Mittwochnachmittag bis Montagmittag kam es in der Karlsruher Südstadt zu einem Einbruch in einen Lagerraum. Dabei erbeutete der Eindringling zwei Arbeitsmaschinen.

Über die Tiefgarage eines Anwesens in der Rüppurrer Straße gelangten bislang unbekannte Täter zum Eingang des Lagerraums. Dort hebelten sie eine Brandschutztür auf und gelangten so zur genannten Räumlichkeit. Anschließend öffneten die Eindringlinge gewaltsam einen weiteren Zugang zum Kellerraum. Eine Flex und ein Elektrohobel, nahmen die Diebe an sich und flüchteten unerkannt auf bislang unbekannte Art und Weise. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt, unter der Telefonnummer 0721 352700, in Verbindung zu setzen.

Linda Kraft, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4491332 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4491332