Karlsruhe – Einbrecher erbeuten Bargeld

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montag, 09.03.2020, 12.30 Uhr und Samstag, 14.03.2020, 22.30 Uhr, durch das Aufhebeln der Balkontür in eine Erdgeschoss-Wohnung in der Mühlburger Steubenstraße ein. Dort wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Mit Bargeld als Beute konnten die Diebe unerkannt flüchten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4548670 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4548670