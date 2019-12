Karlsruhe- Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend kam es in der Mainzer Straße am Dammerstock zu einem Einbruch. Die Diebe ergaunerten Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Zeitraum von 15 Uhr und 18:15 Uhr des darauffolgenden Tages gelangten bislang unbekannte Täter über den Zaun eines Nachbargrundstücks in den Garten des Objektes. Zuerst versuchten die Eindringlinge die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies aber nicht gelang, bohrten die Diebe die Glastür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurden sämtliche Räume Schränke und Schubladen durchsucht. Aufgefundenen Wertgegenstände, darunter Schmuck und Bargeld, nahmen die Täter an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0721 6665555, in Verbindung zu setzen.

