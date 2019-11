Karlsruhe – Einbrecher räumt Spielautomat leer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Mittwoch, auf bislang unbekannte Art und Weis, Zutritt in eine Gaststätte in der Karlsruher Rheinstraße. Im Inneren zerstörte der Eindringling zuerst die in der Gaststätte befindlichen Überwachungskameras. Im Anschluss ging er in ein Nebenzimmer und öffneten mit brachialer Gewalt den Spielautomat. Mit seiner entnommen Beute in bislang unbekannter Höhe verschwand der Täter bislang unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu tagsüber der Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg unter 0721 9599120 entgegen.

