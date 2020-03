Karlsruhe – Einbrecher suchen Kleingartenanlage auf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gleich in drei Gartenhäuser sind Diebe in der Nacht zum Donnerstag in eine Kleingartenanlage im Grünwinkler Merkurweg eingestiegen.

Die Langfinger verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Hütten in dem sie die Eingangstüren gewaltsam aufhebelten. In einer der aufgebrochenen Häuser entwendeten die Diebe zwei Stereoanlagen. Über weiteres Diebesgut sowie über den angerichteten Sachschaden kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet hinsichtlich des Tatgeschehens um sachdienliche Hinweise unter 0721-6663411.

