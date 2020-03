Karlsruhe – Einbrecher wird durch Reinigungspersonal überrascht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nicht schlecht staunte das Reinigungspersonal einer Gaststätte, als sie am frühen Dienstagmorgen, beim Betreten der Räumlichkeiten von einem Einbrecher überrascht wurden.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb, am frühen Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr, mit einem bislang unbekannten Gegenstand Zutritt über die Haupteingangstür in die Räumlichkeiten der Gaststätte in einem Karlsruher Einkaufszentrum in der Karl-Friedrich-Straße. Noch bevor der Eindringling auf seiner Diebestour fündig wurde, wurde er durch das Reinigungspersonal gestört und konnte aus der Gaststätte flüchten. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um eine männliche Person. Er trug zur Tatausführung einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist nun auf der Suche nach Zeugen, die am frühen Dienstagmorgen im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721-6663311 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4542474 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4542474