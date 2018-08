Karlsruhe – Einbruch in Bäckerei

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei in der Karlsruher Waldstadt eingebrochen, wurden bei ihrer Suche nach Beute aber offenbar nicht fündig.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt hebelten die Einbrecher in der Nacht ein Fenster der in der Elbinger Straße gelegenen Bäckereifiliale auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem sie dabei augenscheinlich nicht fündig wurden, gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Gegen 03:00 Uhr bemerkte ein Anwohner schließlich das offenstehende Fenster und verständigte die Polizei.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

