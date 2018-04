Karlsruhe – Einbruch in Bürogebäude

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in ein Bürogebäude in der Karlsruher-Oststadt gewaltsam eingedrungen.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt schlugen die Einbrecher gegen 04.00 Uhr die hinter Zugangstür des Gebäudes ein. Hierbei löste die akustische Alarmanlage aus, was die Täter wohl zur Flucht bewegte.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.

