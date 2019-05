Einbruch in die Oberwaldschule Karlsruhe

Anzeige

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Oberwaldschule in Karlsruhe eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten einen Tresor und technische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Wie die Polizei meldet, waren die Einbrecher in der Oberwaldschule, einer Grund- und Werkrealschule in Karlsruhe-Durlach, zwischen 17.30 und 7.15 Uhr aktiv. Sie stiegen in die Schule ein – wie, ist noch nicht geklärt – und machten sich wohl zielstrebig auf den Weg zum Sekretariat. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Die Einbrecher erbeuteten einen Tresor und mehrere technische Geräte. Laut Polizei verließen sie die Schule nach dem Beutezug über eine Fluchttür.

Zeugen des Einbruchs, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/49070 zu melden.

BNN/ots