Karlsruhe – Einbruch in ein Ladengeschäft in der Südweststadt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag gegen 22:30 Uhr in ein Ladengeschäft in der Karlsruher Ritterstraße ein. Mittels unbekanntem Werkzeug schlugen die Diebes ein Fenster ein und stiegen anschließend in das Ladeninnere ein. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro. Im Anschluss entfernten sich die Einbrecher durch das zuvor eingeschlagene Fenster.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4389060