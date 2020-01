Karlsruhe – Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Donnerstag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Wiesbadener Straße in Karlsruhe.

Zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr gelangten Diebe über die aufgehebelte Terrassentür in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten.

Trotz zeitnaher Durchsuchungsmaßnahmen unter Einsatz eines Diensthundes konnte kein Tatverdächtiger mehr im Anwesen festgestellt werden.

Über das Diebesgut kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

