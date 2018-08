Karlsruhe – Einbruch in Firma

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in eine Firma in Karlsruhe-Mühlburg eingebrochen. Ob er dabei auch etwas entwendet hat ist noch nicht bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zerstörte der Einbrecher eine Glasscheibe des in der Wikingerstraße gelegenen Firmengebäudes und gelangte hierdurch ins Innere. Dort durchsuchte der Täter mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob er bei seiner Suche nach Beute auch Gegenstände an sich nahmen ist bislang nicht bekannt.

Anhand der Bilder einer Überwachungskamera war der Dieb mit einer dunklen Kapuzenjacke sowie orangenen Handschuhen bekleidet und führte ein Brecheisen mit sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

