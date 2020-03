Karlsruhe – Einbruch in Fitnessstudio

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in ein Fitnessstudio in Karlsruhe eingebrochen und erbeuteten dabei offenbar einen geringen Bargeldbetrag.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 13:00 und 08:00 Uhr ein Fenster des in der Ettlinger Allee gelegenen Studios auf. Nachdem sie hierüber in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie mehrere Schränke sowie eine Geldkassette, in der sich jedoch lediglich einige Centmünzen befanden. Ob die Diebe darüber hinaus noch weitere Gegenstände entwendeten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

