Karlsruhe – Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Eine Gaststätte in der Ebertstraße war von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern in Karlsruhe. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre der Gaststätte auf und schlugen bei einer dahinter befindlichen Tür die Glasscheibe ein, wodurch sie in das Innere des Gastraums gelangten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Laptop, eine Stereoanlage und Bargeld entwendet. Es ist zudem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro zu beklagen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721/939-4411 entgegen.

