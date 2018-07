Karlsruhe – Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe-Durlach (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag durch Aufhebeln einer Seitentür in eine Gaststätte der Niddastraße eingedrungen und stahlen aus Behältnissen die Tagesumsätze in noch unklarer Höhe.

Es ließ sich nachvollziehen, dass der oder die Täter zwischen 01.45 Uhr und 02.15 Uhr dort ihr Unwesen trieben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

