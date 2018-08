Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 22.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr in eine Gaststätte in der Baumeisterstraße ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte verschafft hatten, durchsuchten sie diverse … Lesen Sie hier weiter…

