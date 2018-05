Karlsruhe – Einbruch in Kindergarten

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Samstag, 19:30 Uhr in einen Kindergarten in der Anton-Bruckner-Straße in Karlsruhe-Durlach eingebrochen. Nachdem die Diebe in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie die Büroräume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei auch fündig wurden ist bislang nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3942604