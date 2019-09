Diebe brechen in Karlsruher Möbelhaus ein und klauen Münzgeld

Anzeige

In eine Möbelhaus in Karlsruhe-Hagsfeld sind in der Nacht von Montag auf Dienstag unbekannte Täter eingebrochen. Laut Polizei Karlsruhe beträgt der der Schaden rund 10.000 Euro.

Die Diebe trennten gegen 2:15 Uhr Zutritt eine Blechverkleidung auf und stiegen durch eine etwa ein Quadratmeter große Öffnung ein. Zielstrebig öffneten sie im Inneren weitere Türen gewaltsam, um in das Büro zu gelangen. Aus einem aufgebrochenen Schubladenschrank stahlen sie Münzgeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flohen sie. Die verständigte Feuerwehr sicherte die aufgetrennte Einstiegsstelle.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721/967180 melden können.

BNN / ots