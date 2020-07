Karlsruhe – Einbruch in Nagelstudio

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt in ein Nagelstudio in der Karlsruher Südweststadt. Der Eindringling hebelte mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Zielstrebig ging der Dieb hinter den Empfangstresen und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld in einem niedrigen, zweistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 entgegen.

