Karlsruhe – Einbruch in Praxis

Karlsruhe (ots) – Durch das Aufhebeln eines gekippten Fensters drang ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.40 Uhr in die Räume einer in der Kaiserallee gelegenen Heilpraktiker-Praxis ein. Allerdings fiel dabei ein auf dem Fensterbrett stehender Blumentopf zu Boden und das in der angrenzenden Wohnung schlafende Inhaber-Ehepaar wurde wach.

Bei näherer Nachschau war der Einbrecher schon verschwunden, ohne Beute zu machen. Das Polizeirevier Karlsruhe-West geht davon aus, dass das Fenster mit einem Geißfuß geöffnet wurde und führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

