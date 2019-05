Karlsruhe – Einbruch in Schule

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Karlsruher Schillerschule eingebrochen und haben einen Tresor, Laptops sowie Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro an sich genommen.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Kellertür Zutritt in das Gebäude. Im Kellerbereich öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen das aufgefundene Werkzeug an sich. Im Weiteren Verlauf ihrer Beutetour hebelten sie mit brachialer Gewalt die Tür zum Sekretariat auf. Auch hier sowie in den angrenzenden Räumlichkeiten wurden Schränke und Schubladen geöffnet und die Wertgegenstände an sich genommen. Auch einen ca. 200 kg schwereren Tresor nahmen die Diebe auf ihrer Tour an sich. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe bislang unerkannt aus der Schule.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4262482