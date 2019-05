Karlsruhe – Einbruch in Schulgebäude

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Schulgebäude in der Karlsruher Nordstadt eingebrochen, wurden aber offenbar durch den hierdurch ausgelösten Einbruchsalarm vertrieben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gegen 02 Uhr gewaltsam das Erdgeschossfenster des in der Rhode-Island-Allee gelegenen Schulgebäudes. Als die Einbrecher anschließend in das Gebäude vordrangen, lösten sie den Alarm aus. Hierdurch vermutlich abgeschreckt, flüchteten die Diebe offenbar ohne Beute vom Schulgelände.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

