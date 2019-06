Karlsruhe – Einbruch in Schwimmbad

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in der Straße „Am Sportpark“ in die Räume des Fächerbades eingedrungen. Zunächst gelangten sie durch aufhebeln eines Terrassenfensters in das Gebäude und überwanden im Innern noch gewaltsam eine Tür. Es wurde wohl nichts entwendet, allerdings liegt der angerichtete Sachschaden bei rund 2.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.

