Karlsruhe – Einbruch in Studentenwohnheim

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag, 01:00 Uhr, Zutritt in ein Studentenwohnheim in der Gottesauer Straße in Karlsruhe und hebelte dort die Tür einer Wohnung auf. Entwendet wurden der Personalausweis des Geschädigten sowie Gegenstände im Wert von etwa 500 Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt gerne telefonisch, unter der Nummer 0721/666 – 3211, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4246268