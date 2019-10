Karlsruhe – Einbruch in Tankstelle und in Verkaufsraum

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 02:50 Uhr brachen drei noch unbekannte Täter mittels eines Vorschlaghammers in die Agip Tankstelle in der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach ein. Um 04:15 Uhr stiegen vermutlich dieselben Täter auf die gleiche Weise im Hilti-Store in der Schenkenburgstraße ein. Dort durchsuchten sie den Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Da der Polizei Videomaterial vorliegt, können die Täter wie folgt beschrieben werden.

Täterbeschreibung:

Einer der Täter ist männlich und von großer, kräftiger Statur. Bei der Tat hatte er eine dunkle Weste an, dazu eine dunkle Sturmhaube. Der zweite Täter ist vermutlich männlich und von normaler Größe und Statur. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine dunkle Sturmhaube. Der dritte Täter ist vermutlich ebenfalls männlich und etwas kleiner und schlanker. Bei der Tat hatte er einen dunklen Kapuzenpullover und eine gesichtsähnliche Maske an.

Wer Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

