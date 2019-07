Karlsruhe – Einbruch in Tennisheim

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Einbruch in das Tennisheim am Adenauerring fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Flachbildfernseher in die Hände eines Langfingers.

Der bislang unbekannte Täter schlug in der Zeit von 21.30 Uhr und 12.45 Uhr ein seitlich gelegenes Fenster des Vereinsheims ein und erlangte so Zutritt zum Gastraum. Der Dieb bemächtigte sich schließlich eines dort aufgebauten Flachbildfernsehers und verursacht neben mehreren hundert Euro Sachschaden einen Diebstahlsschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/6663311 in Verbindung zu setzen.

