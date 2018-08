Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22:45 Uhr, bis Freitag, 18:30 Uhr, Zutritt in ein Vereinsheim in der Straße Mittelschmallen in Karlsruhe. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4032840