Karlsruhe – Einbruch in Wohnhaus in Durlach

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Säuterich ein. Nachdem die Täter zunächst die Tür zum Wintergarten und anschließend die Terrassentüre aufgebrochen hatten gelangten sie ins Haus. Dort wurden sämtliche Zimmer durchsucht und Schmuck und Bargeld gestohlen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

