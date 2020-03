Karlsruhe -Einbruch in Wohnmobil

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag zwischen 12.40 Uhr und 16.00 Uhr rissen bislang unbekannte Täter gewaltsam das Seitenfenster der Schiebetür eines in der Willy-Brandt-Allee abgestellten Wohnmobils auf und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und konnten einen Rucksack mit einem Tablet erbeuten. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon: 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

