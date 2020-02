Karlsruhe – Einbruch über Terrassentür

Anzeige

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter im Laufe des Dienstags zwischen 6.15 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus der Marxzeller Straße in Rüppurr. Im Innern wurden sämtliche Schubladen und Schränke über drei Wohnebenen hinweg durchsucht. Bislang ist nur bekannt, dass eine Armbanduhr abhandenkam.

Zunächst hatten der oder die Einbrecher den Rollladen an der betroffenen Tür hochgeschoben und man wollte das Glas einschlagen, was aber offenbar misslungen ist. Eine Nachbarin vernahm gegen 18.30 Uhr ein lautes Knallgeräusch, das mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666 3411 in Verbindung zu setzen.

