Karlsruhe – Einbruchschutz zeigt Wirkung

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, zwischen 16:45 und 20:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür eines Wohnanwesens in der Johanna-Kirchner-Straße in Karlsruhe aufzuhebeln. Da die Tür von innen mit einem zusätzlichen Einbruchsschutz gesichert war, scheiterte der Einbrecher bei seinem Vorhaben ins Hausinnere zu gelangen. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gerne telefonisch, unter 0721/666-4411, entgegen.

