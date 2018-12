Karlsruhe – Einbrüche in Gartenhäuser

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Samstag wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Gartenhäuser entlang der Stuttgarter Straße in der Karlsruher Südstadt gemeldet. Die Taten könnten aber auch schon an den Tagen zuvor begangen worden sein. Insgesamt wurden bislang acht Gartenhäuser bekannt, in die sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafften. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der angerichtete Schaden höher als das Diebesgut. Es wurden nur wenige Gegenstände in geringem Wert entwendet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4133073