Karlsruhe: Einbrüche in Tankstellen in Knielingen und Durlach

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Einbrüche in Tankstellen, bei welchen es die Täter augenscheinlich auf Zigaretten und Getränke abgesehen hatten. Gegen 01:40 Uhr traten mehrere Täter die gläserne Eingangstüre einer Tankstelle in der Östlichen Rheinbrückenstraße ein und verschafften sich so Zugang zu den Verkaufs- und Lagerräumen, wo sie Tabakwaren von noch nicht bekanntem Wert entwendeten. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit gut gefüllten Taschen zu Fuß über die Rheinbrückenstraße in einen Verbindungsweg zur Saarlandstraße und von dort in eine Grünanlage in der Pfalzbahnstraße.

Wenig später gegen 02:10 Uhr ereignete sich in der Durlacher Hildbrandstraße ein weiterer Einbruch in eine Tankstelle. Dort schlugen zwei Unbekannte ebenfalls eine Glasscheibe ein und erbeuteten im Innenraum Tabakwaren und Getränkeflaschen von noch nicht bezifferbarem Wert. Nach der Tat flohen die Täter mitsamt der Beute auf Fahrrädern in Richtung Reichenbachstraße. Die jeweils sofort eingeleitete Fahndung verlief in beiden Fällen ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666 3611 oder dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

