Karlsruhe – Einbrüche in zwei Durlacher Privatwohnungen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 13 Uhr und 19 Uhr in zwei Privatwohnungen im Stadtteil Durlach eingebrochen.

Die Täter verschafften sich in beiden Fällen Zugang zu den Anwesen, indem sie Rollladen der Terrassentüre nach oben drückten und die Türe mit einem Werkzeug gewaltsam aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge dann Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend unerkannt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro. Ob die Täter etwas entwendeten ist derzeit noch nicht bekannt.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4419739