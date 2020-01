Karlsruhe – Eingeschlafen und gegen geparkten Pkw gefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 15 Uhr in der Knielinger Allee kurz vor der Friedrich-Wolff-Straße nach eigenen Angaben eingeschlafen und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Verletzt wurde niemand und der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 8.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West behielten den Führerschein des 43-Jährigen ein und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung ergeht an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

