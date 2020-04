Karlsruhe – Exhibitionist am Durlacher Bahnhof

Anzeige

Karlsruhe-Durlach (ots) – Ein Exhibitionist zeigte sich am Montag gegen 22.40 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Karlsruhe-Durlach einer 19-Jährigen in entsprechender Weise. Hierzu bittet die Kriminalpolizei um Meldung eines noch unbekannten Passanten beziehungsweise um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter.

Die junge Frau hielt sich zunächst alleine auf der Sitzbank eines mittigen Bahngleises auf und wartete auf ihre Bahn in Richtung Ettlingen. Der unbekannte Mann kam hinzu und ging der 19-Jährigen hinterher, als sie sich in Richtung eines Warenautomaten bewegte. Als er nur wenige Meter von der Frau entfernt stand entblößte er sein Glied und nahm daran sexuelle Handlungen vor. Wenige Minuten danach kam ein Passant hinzu und der Sittenstrolch stellte seine Maßnahmen ein.

Der Täter ist geschätzte 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß, korpulent, trägt kurzes, schwarzes Haar sowie einen Schnauzbart und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Er wird mit einem dunklen Teint, etwa von indischer Erscheinung mit rundlichem Gesicht beschrieben. Bekleidet war er mit einer Bluejeans und mit einem Langarm-Oberteil.

Zeugenmeldungen nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4566282 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4566282