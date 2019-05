Karlsruhe – Exhibitionist im Bereich Tivoli Platz – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr bemerkten drei Kinder einen Exhibitionisten in der Rüppurrer Straße, in Höhe des Tivoli Platzes. Die beiden 13-jährigen Geschwister waren dort zusammen mit einer Freundin unterwegs und sahen den älteren Mann neben einem Stromkasten masturbieren. Da ihnen sofort klar war, was der Mann dort macht, schauten sie weg und gingen schnell davon. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt der Polizei bislang nicht vor. Personen, die den Exhibitionist ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

