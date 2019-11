Karlsruhe – Exhibitionist in der Waldhornstraße unterwegs

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Exhibitionist war am Samstagabend in der Karlsruher Waldhornstraße unterwegs. Er konnte im Rahmen der Fahndung von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz festgenommen werden. Gegen 19:21 Uhr näherte sich der 57-jährige Mann mehreren Fahrzeugen, die in der Kaiserstraße/Waldhornstraße verkehrsbedingt warten mussten. Er zog in unmittelbarer Nähe zu den Fahrerfenstern seine Hose hinunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Im Rahmen der Fahndung konnte er unweit vom Tatort festgenommen werden. Weitere Geschädigte sowie Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Nummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen. Markus Beckert, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4443147