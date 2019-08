Karlsruhe – Exhibitionist in Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In schamverletzender Weise zeigte sich am späten Mittwochabend ein 32-jähriger Mann in Karlsruher gegenüber zwei Frauen. Der Mann konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die zwei Frauen gemeinsam gegen 23:20 Uhr nahe der Verkehrsschule am Engländerplatz auf dem Weg zu ihrem Auto. Dabei trafen sie plötzlich auf einen Mann, der die Frauen anschaute und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frauen verließen daraufhin die Örtlichkeit und sprachen kurz darauf eine Polizeistreife auf das Geschehene an. Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung nach dem Exhibitionisten konnte der 32-Jährige noch in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden.

Der 32-jährige Iraker wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4338540