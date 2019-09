Karlsruhe – Exhibitionist tritt im Karlsruher Schlossgarten in Erscheinung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einer Trommelveranstaltung, welche am Sonntag gegen 18:25 Uhr, im Karlsruher Schlossgarten stattfand, trat ein bislang unbekannter Exhibitionist in Erscheinung. Eine 37-jährige Mutter, welche mit ihrem Kind vor Ort war, fertigte Bilder von dem Mann und informierte die Polizei.

Der in einer Menschenmenge befindliche Exhibitionist hatte zuvor sein Geschlechtsteil entblößt und lediglich teilweise mit einer schwarzen Tasche abgedeckt. Er bewegte die Tasche und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Währenddessen Schaute er genüsslich in die Menschenmenge und suchte auch den Blickkontakt zu der 37-jährigen Frau. Als die Frau Bilder von dem Unbekannten fertigte, ergriff dieser die Flucht.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht ausfindig gemacht werden. Eine Beschreibung des Exhibitionisten liegt vor:

– Männliche Person – Etwa 50-65 Jahre alt – Circa 180 cm groß – Trug einen grauen Ziegenbart und eine Glatze – Hatte schwarze Augenbrauen – Trug ein schwarzes T-Shirt mit gelber Aufschrift „STA DEL SOL“ und weiße Turnschuhe

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0721/666 – 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

