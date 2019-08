Karlsruhe – Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 18-jähriger Rumäne konnte am Donnerstag, gegen 00:20 Uhr, in der Göllnitzer Straße in Karlsruhe-Durlach beim Versuch zwei zusammengeschlossene Mountainbikes zu entwenden auf frischer Tat ertappt werden.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Tatverdächtigen beim Diebstahlversuch und alarmierte daraufhin die Polizei. Der 18-jährige war gerade mit dem Aufbruch des Spiralschlosses beschäftigt, als die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach am Tatort erschienen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wie sich im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung herausstellte, führte der Tatverdächtige des Weiteren ein bereits als gestohlen gemeldetes Fahrrad mit sich. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der 18-Jährige aufs Polizeirevier verbracht.

