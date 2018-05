Karlsruhe – Fahrraddieb festgenommen

Karlsruhe (ots) – Der Polizei gelang es auch dank eines Zeugenhinweises nach einem Fahrraddiebstahl in der Karlsruher Innenstadt am frühen Morgen des Donnerstag bei der Fahndung einen von drei Tatverdächtigen festzunehmen. Das Trio versuchte um kurz nach 04.00 Uhr morgens im Bereich Kaiserstraße und Herrenstraße ein Herrenrad zu entwenden. Während ein männlicher Täter mit einem Schneidewerkzeug hantierte, wurde von zwei Frauen das Umfeld beobachtet. Dabei wurden sie wohl aufgeschreckt und ließen von dem Vorhaben zunächst ab. Wenig später versuchten sie es in unmittelbarer Nähe an einem anderen Rad erneut. Als sie schließlich die alarmierte Polizeistreife erkannten, flüchteten sie. Bei der anschließenden Fahndung konnte durch eine Zivilstreife der Kriminalpolizei im Bereich der Hirschstraße ein 25-jähriger Mann festgestellt werden, der auf einem Mountainbike fahrend ein zweites Rad neben sich her führte. Nachdem er damit zu Fall kam, wurde er von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die weiblichen Tatverdächtigen konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Dabei soll es sich um zwei dunkelhäutige Frauen mit einer Größe von jeweils 170 cm gehandelt haben. Eine davon soll Anfang 20 gewesen sein und eine Lederjacke getragen haben. Ihre Haare waren zu einem Dutt gebunden. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 entgegen.

