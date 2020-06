Karlsruhe – Fahrraddiebe festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei 41 und 18 Jahre alte Männer, die in dringendem Verdacht stehen Fahrräder gestohlen zu haben, konnte die Polizei am Sonntagvormittag festnehmen. Die Männer waren gegen 08.45 Uhr ohne Fahrschein in der Straßenbahn unterwegs und die Polizei wurde hinzugerufen. Im Rahmen der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten wurde in den Rucksäcken der Männer Aufbruchwerkzeug aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden hochwertige Pedelecs zu Schleuderpreisen angeboten hatten. In einem Hinterhof in Karlsruhe konnten die Beamten auch zwei hochwertige Mountainbikes sichersicherstellen. Weitere Fahrradteile konnten im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 41-Jährigen aufgefunden werden. Beide Beschuldigte sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz geführt.

